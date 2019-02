Seelze

Gewaltsam sind Einbrecher in der Nacht zu Montag in eine Gaststätte an der Marienwerderallee eingedrungen, teilt die Polizei mit. Die Unbekannten brachen in den Räumen einige Türen und Schränke auf und stahlen aus zwei Geldkassetten eine geringe Menge Geld. Außerdem wurde am Wochenende, vermutlich aber ebenfalls in der Nacht zu Montag, in die Regenbogenschule an der Humboldtstraße eingebrochen. Der oder die Täter brachen in der Grundschule diverse Türen auf und durchsuchten Schränke. Bislang kann die Polizei keine Angaben zu etwaigem Diebesgut machen. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner