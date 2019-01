Letter

Als sie am Sonnabendnachmittag einen Haftbefehl in einem Mehrfamilienhaus an der Fritz-Erler-Straße in Letter vollstrecken wollten, sind Polizisten auf den Geruch von Marihuana aufmerksam geworden. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich heraus, dass der 31-jährige Gastgeber und seine Besucher nicht nur Marihuana geraucht, sondern auch andere Drogen bei sich hatten. Ein Rauschgiftspürhund aus Hannover half den Ermittler bei der Suche, die schließlich bei dem 31-Jährigen und einem 19-jährigen Seelzer neben Marihuana auch Amphetamine beschlagnahmten. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet. Sie wurden anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Der per Haftbefehl gesuchte Mann war ebenfalls in der Wohnung und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von Thomas Tschörner