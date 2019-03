Letter/Gümmer

Bei einer Kontrolle hat die Polizei am Mittwoch um 18 Uhr einen 42-jährigen BMW-Fahrer erwischt, der unter Einfluss von Drogen am Steuer saß, berichtet ein Sprecher des Kommissariats Seelze. Wie sich herausstellte, waren an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Auto gehörten und auch sonst keine Gültigkeit mehr hatten. Der Letteraner hat auch keinen Führerschein. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt. Die Beamten leiteten gegen den Mann Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. „Für das Fahren unter Drogeneinfluss wird die Region Hannover in Kürze einen Bußgeldbescheid in Höhe von mindestens 500 Euro und einen Monat Fahrverbot übersenden“, sagte Seelzes Polizeisprecher Ralf Hantke.

Bereits um 11.30 Uhr hatte die Polizei am Mittwoch am Klärwerk Gümmer einen Renault Laguna angehalten, dessen Fahrer einen türkischen Führerschein vorzeigte. Die Fahrerlaubnis hatte jedoch eindeutige Fälschungsmerkmale und wurde deshalb von den Polizisten beschlagnahmt. Gegen den 34-jährigen Garbsener wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Von Thomas Tschörner