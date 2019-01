Dedensen

Erneut haben Diebe am Bahnhof Dedensen/Gümmer Benzin aus parkenden Autos gestohlen, indem sie Löcher in die Tanks gebohrt haben, teilt die Polizei mit. Vermutlich in der Nacht zum Sonnabend zapften die Unbekannten aus einem VW Golf und einem Opel Zafira zehn und 40 Liter Kraftstoff ab. Die Benzindiebstähle wurden am Montag angezeigt. Bereits zwischen Freitag, 19.45 Uhr, und Sonnabend, 6.45 Uhr, waren es einem VW Golf 30 Liter Sprit entwendet worden. Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner