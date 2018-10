Seelze

Zwei aufmerksame Zeugen haben am Donnerstag bei der Ermittlung von zwei Ladendieben geholfen, die kurz vor 11 Uhr mit einem komplett gefüllten Einkaufswagen auf dem Blumenauer Weg unterwegs waren. Wie Seelzes Polizeisprecher Ralf Hantke mitteilte, sprachen die Zeugen die beiden jungen Männer direkt an. Daraufhin flüchtete einer der beiden sofort zu Fuß. Der zweite Mann stieg in ein in der Nähe stehendes Auto, in dem eine Frau wartete. Beide flüchteten mit dem Fahrzeug. Die Zeugen hatten sich jedoch das Kennzeichen gemerkt. Die Polizei Seelze konnte so ihre Kollegen in Bad Nenndorf zum Halter schicken. Allerdings kam der Halter den Beamten zuvor: Er meldete sich im Polizeikommissariat Bad Nenndorf und gab die Tat zu.

Der Einkaufswagen, der aus einem Supermarkt an der Straße Brüggefeld stammt, wurde von der Polizei zurückgebracht. In ihm befanden sich Waren im Gesamtwert von mehr als 300 Euro. Die Beamten sind zuversichtlich, dass die Ermittlungen zu dem zweiten Mann ebenfalls erfolgreich sein werden. „Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für das vorbildliche Verhalten der beiden Zeugen, ohne die dieser dreiste Ladendiebstahl nicht hätte aufgeklärt werden können“, sagte Hantke.

Von Thomas Tschörner