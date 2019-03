Seelze

Für den bevorstehenden Bücherflohmarkt am Sonnabend, 30. März, sucht die Bürgerstiftung wieder zahlreiche Bücherspenden. Im vergangenen Jahr konnte die Stiftung durch die Teilnahme auf den beiden von der Stadtbibliothek organisierten Bücherflohmärkten ihre Spendenkasse auffüllen. „Natürlich können wir durch den Verkauf der gebrauchten Bücher nicht alle unsere Projekte finanzieren“, sagte Vorstandsmitglied Karin Schallhorn und ergänzte, dass der Julius-Club und auch die Pixi-Buch-Aktion der Stadtbibliothek durch die Flohmarkt-Einnahmen realisiert wurde.

Schallhorn hofft darauf, dass die Bücher, die zu Weihnachten verschenkt wurden mittlerweile alle gelesen wurden und ihre Besitzer sich gern für einen guten Zweck von ihnen trennen. „Nach dem erfolgreichen Verkauf im vergangenen Herbst, möchten wir natürlich wieder die Erwartungen an einen gut sortierten Bücherstand erfüllen“, erzählte sie mit Blick auf den bevorstehenden Frühjahrsflohmarkt. Der Stand der Bürgerstiftung wird wieder durch Schallhorn persönlich betreut. Bis es aber so weit ist, müssen noch viele Bücher gespendet werden. Willkommen sind Kriminalgeschichten, historische Romane, Thriller oder romantische und lustige Urlaubslektüren. „So können wir wieder ein buntes Programm zusammenstellen“, hofft Schallhorn. Immerhin, so sagt sie, führe der Verkauf der gebrauchten Bücher zur Zufriedenheit vieler. Die Einnahmen aus dem Verkauf fließen wieder in verschiedene Projekte der Bürgerstiftung. Wer Interesse hat und Bücher spenden möchte, kann sich unter Telefon (0511) 406658 mit Karin Schallhorn in Verbindung setzen.

Von Heike Baake