Rob Keijzer hat den Kristall Cup gewonnen, um den am Wochenende Aufgussmeister aus acht Kristall-Thermen in Seelze im wahrsten Sinne des Wortes geschwitzt haben. Längst reiche es nicht mehr, in der Sauna mit der richtigen Mixtur für Hitze zu sorgen. Es käme auch auf die passende Musik und Performance an, sagt Keijzer.