Velber

Autoknacker haben in der Nacht zu Mittwoch eine Scheibe eines an der Straße Westerwinkel in Höhe der Hausnummer 16 geparkten Mercedes Benz ein, teilt die Polizei mit. Aus dem Wagen stehlen der oder die Unbekannten neben einer Herrenjacke auch einen DVD-Player und diverse CDs, die auf dem Rücksitz lagen. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf circa 1000 Euro. Die Polizei Seelze hofft auf Zeugen und nimmt unter der Rufnummer (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner