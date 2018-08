Lohnde

Auf der Calenberger Straße in Lohnde gilt jetzt zwischen Hafenstraße und Mechthildstraße ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde. Grund sind Straßenschäden. Damit ist fast die gesamte Ortsdurchfahrt eine Tempo-30-Zone geworden.

Ortsbürgermeister Wilfried Nickel zeigte sich zufrieden. Denn der Ortsrat habe sich seit Jahren erfolglos um eine Geschwindigkeitsreduzierung bemüht. Auch ein nächtliches Fahrverbot für den Schwerlastverkehr habe nicht erreicht werden können. Selbst eine Petition sei erfolglos geblieben, fasst Nickel die politischen Anstrengungen der Lohnder in den vergangenen Jahren zusammen. „Die Region Hannover hatte zunächst gesagt, dass in Lohnde vor der 2021 anstehenden Sanierung der Calenberger Straße nichts passieren werde.“ Umso erfreuter sei er, dass nun wegen der Straßenschäden doch noch ein Tempolimit ausgesprochen worden sei. Dies gelte bis zur Beseitigung der Schäden, danach müsse man weitersehen. Nickel appelliert an die Autofahrer, sich an das Tempolimit zu halten. Bislang haben offenbar nicht alle Fahrer die neuen Schilder schon realisiert: Mittwochmittag war gefühlt der Großteil der Fahrzeuge noch in der bis dato üblichen Ortsgeschwindigkeit unterwegs.

Von Thomas Tschörner