Harenberg

Am Montagmorgen hat in der Brunnenstraße in Harenberg ein Müllcontainer aus Plastik aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Polizeiangaben zufolge waren die Anwohner in den Morgenstunden durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Der Container brannte komplett aus. Durch das schnelle Eingreifen einer Anwohnerin konnten Schäden am Haus verhindert werden. Sie hatte den Container von der Hauswand weggezogen und mit einem Feuerlöscher angefangen zu löschen. Dabei verletzte sie sich leicht. Die Feuerwehr Harenberg konnte den Brand löschen. Angaben der Feuerwehr zufolge liegt keine Brandstiftung vor. ton

Alle aktuellen Meldungen von Feuerwehr und Polizei finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Linda Tonn