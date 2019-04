Letter

Autofahrer und Anwohner in Letter brauchen am Donnerstag 11., und Freitag, 12. April, Geduld: Bei der Sanierungen von acht Straßen stehen Fräsarbeiten an. Für die Dauer dieser Arbeiten werden die jeweiligen Straßen für den Kraftverkehr gesperrt. Im Anschluss können sie wieder befahren werden, allerdings mit angepasster Geschwindigkeit. Betroffen sind die Straßen Im Sande, Freiherr-vom-Stein-Straße, Margeritenweg, Tulpenweg, Lilienweg, Wiesenweg, Kurzer Kamp und Heinrich-Späth-Straße.

Für den Einbau des Asphalts müssen die Straßen noch einmal gesperrt werden. Ab Montag, 15., bis Donnerstag, 18. April, sind die Straßen Im Sande und Freiherr-vom-Stein-Straße nicht befahrbar. Ab Dienstag, 23., bis Donnerstag, 25. April, folgen die restlichen Straßen. Die Stadt weist darauf hin, dass die Anwohner während der Asphaltierung sowie bis voraussichtlich rund 48 Stunden nach dem Aufbringen des Asphalts ihre Grundstücke mit dem Auto weder anfahren noch verlassen können. Auch die angrenzenden Sackgassen seien hiervon betroffen. Zudem könne es witterungsbedingt zu Verzögerungen kommen, um Schäden beim Verhärten der neu ausgebrachten Fahrbahndecke – etwa durch Regen – zu verhindern.

Die Stadt Seelze ruft die Anwohner dazu auf, ihre Fahrzeuge außerhalb der Baustelle zu parken. Die Stadtverwaltung Seelze hat für die Dauer der Straßenbauarbeiten einen Teil des Schützenplatzes an der Straße Alte Aue als Behelfsparkplatz ausgewiesen.

Von Linda Tonn