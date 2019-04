Seelze

Ein 35-Jähriger hat am Montag in der Schillerstraße beim Einparken ein Fahrzeug beschädigt und sich vom Unfallort entfernt. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigten die Polizei. Sie konnten den Verursacher ausfindig machen. Polizeiangaben zufolge war er gegen 13.20 Uhr vorwärts in eine Parklücke hinein gefahren und hatte dabei einen Skoda touchiert. Sofort setzte er zurück und fuhr davon.

Ein aufmerksamer Bürger, der den Unfall beobachtet hatte, merkte sich das Kennzeichen und konnte zudem der Polizei – die unweit einen anderen Unfall aufnahm – den Mann beschreiben. Die Beamten nahmen unvermittelt die Ermittlungen auf und konnte kurze Zeit später sowohl das Fahrzeug in der Nähe feststellen, als auch den Fahrzeugführer erkennen, der zu Fuß unterwegs war.

Der 35-jährige Hannoveraner gab zu, dass er den Unfallwagen gefahren war. Er konnte keinen Führerschein vorlegen, außerdem hatte er Drogen genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zusätzlich wird er für den Gesamtschaden von etwa 2500,- Euro an beiden Fahrzeugen aufkommen müssen.

Von Linda Tonn