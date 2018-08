Seelze

Gut sichtbar weist das sogenannte Spielstraßen-Schild am Kreuzweg darauf hin, dass es sich dort um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt, in dem nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. Während einer eineinhalbstündigen Verkehrskontrolle erwischte die Seelzer Polizei 25 Autofahrer, die sich nicht an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit hielten und zu schnell unterwegs waren. „Die Einsicht bei den kontrollierten Fahrzeugführern war bei dem größten Teil vorhanden“, sagte Polizeioberkommissar Sebastian Vorpahl nach der Kontrolle. Einige Autofahrer gaben auch an, davon ausgegangen zu sein, es handele sich beim Kreuzweg um eine Tempo-30-Zone.

Von Sandra Remmer