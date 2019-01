Seelze

Auf teils winterglatter Straße hat ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golfs am Donnerstagabend auf der Hannoverschen Straße eine Zivilstreife der Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt, berichtet ein Sprecher des Kommissariats Seelze. Die Beamten konnten den jungen Fahrer nach kurzer Verfolgung in Letter stoppen. Der Fahranfänger befindet sich noch in der Probezeit. Er muss deshalb nicht nur mit einem Bußgeld, sondern auch mit einem Aufbauseminar für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Außerdem sucht die Polizei Zeugen für eine Unfallflucht in Dedensen, bei der ein Unbekannter am Freitag zwischen 14 und 21 Uhr den linken Außenspiegel eines an der Straße Altes Dorf parkenden schwarzen Ford Fiestas abgefahren hat. Hinweise nimmt das Kommissariat Seelze unter Telefon (05137) 827115 entgegen.

Von Thomas Tschörner