Harenberg

Am Donnerstag und Freitag, 1. und 2. November, fährt Regiobus die Haltestelle Harenberg/Mitte nicht an. Grund ist die Vollsperrung der Harenberger Meile zwischen Düsterstraße und Ortsausgang Ahlem. Dies betrifft neben allen Schulfahrten die Linien 570, 572 und 574. Fahrgäste werden gebeten, an der Haltestelle Harenberg/Seelzer Straße ein- und auszusteigen. Ab Sonnabend, 3. November, sollen die Busse wieder die reguläre Strecke fahren können.

Von Markus Holz