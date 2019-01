Letter

Das gegliederte Schulsystem sieht in Niedersachsen die Möglichkeit vor, dass Absolventen der Realschulen, die den Erweiterten Sekundarabschluss I erworben haben, am Gymnasium in die Einführungsphase aufgenommen werden können. Am Georg-Büchner-Gymnasium besteht am Donnerstag, 21. Februar, und Freitag, 22. Februar, die Möglichkeit der vorläufigen Anmeldung.

Am Donnerstag ist das zwischen 14 und 18 Uhr, am Freitag, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr möglich. Mitzubringen sind eine Geburtsurkunde sowie das aktuelle Zeugnis. Angaben der Schule zufolge wird ausreichend Zeit sein, um mit jedem einzelnen Schüler, möglichst auch mit deren Eltern, zu sprechen. Eine endgültige Aufnahme kann erst erfolgen, wenn zum Ende des Schuljahres das Abschlusszeugnis vorliegt.

