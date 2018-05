Letter

Eine große Schaufensterscheibe der Bäckerei am Kastanienplatz haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag eingeschlagen, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag wurde ein an der Nordstraße 6 parkender blauer Ford Fiesta beschädigt. Die Ermittler vermuten, dass Fußtritte die Dellen am hinteren rechten Kotflügel und Schäden am Außenspiegel verursacht haben. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro kalkuliert. Die Ermittler hoffen in beiden Fällen auf Zeugen, die die Polizei Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 erreichen.

Von Thomas Tschörner