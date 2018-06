Seelze

Vermutlich mit einem Hammer haben Randalierer in der Nacht zu Sonntag die Scheibe des digitalen Fahrplans an der Bushaltestelle am Obentraut-Denkmal beschädigt, berichtet ein Sprecher des Polizeikommissariats Seelze. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Zeugen, die den oder die Unbekannten vielleicht beobachtet haben oder Hinweise geben können, erreichen die Polizei in Seelze unter Telefon (05137) 8270.

Von Thomas Tschörner