Seelze

Bei einer Kontrolle in der Straße Am Kreuzweg hat die Polizei am Mittwoch 35 Autofahrer wegen zu schnellen Fahrens, Handy am Steuer oder fehlendem Sicherheitsgurt aus dem Verkehr gezogen. Ab 10.30 Uhr waren die Beamten für etwa zwei Stunden vor Ort. „Weil es sich beim Kreuzweg um eine Spielstraße handelt, liegt die erlaubte Geschwindigkeit bei vier bis sieben Stundenkilometer – also Schrittgeschwindigkeit“, erläuterte Polizeioberkommissar Sebastian Vorpahl einem Senioren. Wie die meisten Verkehrsteilnehmer zeigte er sich einsichtig. „Das war leider nicht in Ordnung von mir. Gerade weil ich selber Kinder und Enkelkinder habe, sollte ich im Straßenverkehr ein Vorbild sein.“

Unter der Kontrollierten gab es aber auch Autofahrer, die sich schikaniert fühlten. Wer zu schnell fuhr, den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte oder das Handy am Steuer benutzte, muss eine Geldstrafe zahlen. An der Straße Am Kreuzweg liegen mehrere Geschäfte, die Post und eine Bäckerei. Immer wieder gehen bei der Polizei und der Stadt Seelze Beschwerden wegen Falschparkern und zu schnellem Fahren ein.

Von Patricia Chadde