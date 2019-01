Letter

Die Polizei Seelze hat am Montag um 23.15 Uhr einen Autofahrer in der Straße Möllerkamp in Letter kontrolliert. Wie ein Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, fiel den Beamten auf, dass der 30-jährige Mercedes-Fahrer aus Nienstädt griffbereit ein sogenanntes Einhandmesser in der Hosentasche hatte. Die Polizisten beschlagnahmten das Messer, das nach dem Waffengesetz nicht geführt werden darf. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz gegen den 30-Jährigen ein. Das Messer wird im weiteren Verfahren vernichtet.

Von Thomas Tschörner