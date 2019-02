Seelze

Bei einer Kontrolle hat die Seelzer Polizei am Sonntagmorgen einen 19-jährigen Seelzer an der Hannoverschen Straße erwischt, der ein sogenanntes Einhandmesser in der Jackentasche griffbereit mit sich führte. Die Polizisten nahmen dem polizeibekannten jungen Mann das Messer ab und leiteten ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz ein. Das Messer wird nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. rem

Von Sandra Remmer