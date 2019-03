Letter

Eine 41-Jährige ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Letter schwer verletzt worden. Weil das Auto auf der Fahrerseite lag, mussten die Rettungskräfte sie über die Heckklappe befreien. Schaulustige filmten die Rettung und den Abtransport und behinderten den Einsatz. Angaben der Ortsfeuerwehr Letter zufolge war die Frau mit ihrem 10-jährigen Sohn gegen 19.15 Uhr in Richtung Seelze unterwegs. In Höhe der Volksbank wollte sie mit ihrem Skoda auf den südlichen Parkstreifen fahren und übersah vermutlich beim Abbiegen einen entgegenkommenden Audi, der von einem 21-jährigen Mann gefahren wurde.

Nach dem Zusammenstoß der Fahrzeuge kippte der Skoda auf die Seite. Nur eine Laterne habe ein Überschlagen verhindert, sagt Robert Czauderna von der Ortsfeuerwehr Letter. Der Sohn konnte schnell aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Fahrerin selbst mussten die Rettungskräfte durch die Heckklappe retten. Zudem habe die Feuerwehr Innenteile mit elektrischen Werkzeugen entfernen müssen, so Czauderna. Nach einer ersten Behandlung durch den Notarzt wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Polizei und Feuerwehr kritisieren scharf die Schaulustigen, die die Rettung mit ihren Smartphones filmten und fotografierten. Sie mussten das Bildmaterial im Beisein der Polizei löschen. Zudem erteilten die Beamten Platzverweise.

Alle aktuellen Polizeimeldungen aus Seelze finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Patricia Chadde