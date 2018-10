Letter

Ein silberner VW Golf mit einem erheblichen frischen Frontschaden, der am Sonntagmorgen auf dem Park und Ride Parkplatz am Bahnhof abgestellt war, hat die Aufmerksamkeit eines Anwohners erregt. Der Letteraner informierte die Seelzer Polizei. Kurz darauf meldete sich auch der 35-jährige Fahrzeughalter bei der Polizei. Er gab an, am frühen Morgen am Koppelweg aufgrund eines Sekundenschlafs gegen einen dort geparkten blauen Ford Focus gefahren zu sein. Obwohl er den Unfall samt entstandenen Schaden bemerkt hat, entfernte der Letteraner sich vom Unfallort und parkte den Golf in der Nähe seiner Wohnung. Nachdem der Mann sich bei der Polizei gemeldet hatte, beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr und Unfallflucht ein. Den Schaden geben die Ermittler mit etwa 10000 Euro an. rem

Von Sandra Remmer