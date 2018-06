Letter

Beide Frontscheinwerfer haben Diebe zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 3.15 Uhr, an der Lange-Feld-Straße 121 aus einem BMW der 5er-Serie ausgebaut. Wie die Polizei mitteilte, drangen der oder die Täter durch eine Seitenscheibe in das Auto ein und öffneten dann die Motorhaube. Der Gesamtschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Außerdem haben Unbekannte in der Nacht zu Montag bei einem VW Golf den Lack zerkratzt, der an der Kurt-Schumacher-Straße 8 abgestellt war. Die Kratzer gehen zum Teil bis auf die Grundierung und befinden sich an unterschiedlichen Stellen am ganzen Fahrzeug. Der Schaden wird auf circa 2000 Euro kalkuliert.

Die Ermittler hoffen in beiden Fällen auf Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner