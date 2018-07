Seelze

Moto Harada ist beim Musikfestival Muse in Seelze kein Unbekannter. Seit dem Beginn im Jahr 2000 zählt der japanische Pianist zu den festen Programmpunkten. Damals war er in Europa noch weitgehend unbekannt – heute tourt der Musiker durch die ganze Welt. Und einmal im Jahr macht er verlässlich Station in Seelze. Am Sonnabend, 7. Juli, tritt Harada um 18 Uhr im Pfarrgarten der St. Martinskirche. Im Gepäck hat der vielgebuchte Pianist Stücke des 1918 verstorbenen Komponisten Claude Debussy. Mit seinen fremdartigen etwas sphärischen Klängen bewegt sich der Franzose zwischen Romantik und Moderne. Harada spielt mehrere Sätze aus den „Préludes Livre 1“ mit sinnlichen Titeln wie „Klänge und Düfte erfüllen die Abendluft“, „Der Wind in der Ebene“ und „Das Mädchen mit dem flachsfarbenen Haar“.

Bereits am Freitag, 6. Juli, treten bei der Muse der polnische Pianist Andrzej Barlog und der rumänische Violinist Ovidiu Simbotin auf. Ab 19.30 Uhr spielen sie im Veranstaltungszentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 13, Stücke für Violine und Klavier, die sich zwischen Impressionismus und Romantik bewegen. Zum Abschluss des Festivals kommt die A-Capella-Gruppe „Basta“ am Sonntag, 8. Juli, um 17 Uhr in den Pfarrgarten der St. Martinskirche. Sie ist zum ersten Mal beim Festival dabei und bringt ihr Programm „Freizeichen“ mit.

Info: Die Karten für die verschiedenen Konzerte kosten zwischen 15 und 25 Euro. Sie gibt es im Vorverkauf bei Petri & Waller, Hannoversche Straße 13 a in Seelze, und im Internet unter www.musefestival.de.

Von Linda Tonn