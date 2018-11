Seelze

Am Sonntag, 18. November, ist Volkstrauertag. In den beiden Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts starben insgesamt mehr als 65 Millionen Menschen – viele stammten auch aus dem Seelzer Raum. Alles was übrig geblieben ist, sind die Ehrenmäler, die an die Opfer erinnern sollen. In allen Seelzer Ortsteilen werden in Gedenken an die Kriegstoten Kränze niedergelegt.

In Almhorst treffen sich die Teilnehmer um 13.50 Uhr an der Gaststätte Rautenberg. Um 14 Uhr wird am Denkmal ein Kranz niedergelegt. Ortsbrandmeister Jörg Wulf, Ortsbürgermeisterin Petra Cordes und Pastor Nikolaus Kondschak halten Ansprachen, dazu singen der Männergesangverein und der gemischte Chor Almhorst.

In Dedensen wird um 10 Uhr am Ehrenmal an der Kirche ein Kranz niedergelegt. Für Musik sorgen der Musikverein Dedensen und der Männergesangverein.

In Döteberg beginnt die Gedenkfeiern um 11.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Obentrautkapelle. Im Anschluss wird ein Kranz am Denkmal niedergelegt. Für musikalische Begleitung sorgt der Musikzug der Ortsfeuerwehr aus Kirchwehren.

Ortsbürgermeister Christian Schomburg hält die Ansprache um 11.15 Uhr am Ehrenmal in der Roten Reihe in Gümmer.

In Harenberg beginnt die Gedenkfeier um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend wird ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt.

Um 9.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst in Kirchwehren. Bei der Kranzniederlegung im Anschluss spricht Ortsbürgermeister Jens Seegers. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Kirchwehren begleitet die Feier.

Treffpunkt in Lathwehren ist am Sonntag um 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, um 11.15 Uhr wird der Kranz am Ehrenmal niedergelegt.

In Letter beginnt die Totenehrung um 10.30 Uhr auf dem Alten Friedhof. Die Ansprache hält Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth.

Die Feiern in Lohnde beginnen um 10 Uhr mit einem Schweigemarsch vom Bürgerhaus bis zum Denkmal. Dort halten Ortsbürgermeister Wilfried Nickel und Pastorin Sigrid Goldenstein eine Ansprache.

Die Kranzniederlegung in Seelze durch die Freiwillige Feuerwehr beginnt um 12 Uhr am Ehrenmal von der St.-Martin-Kirche. Neben Ortsbürgermeister Alfred Blume wird Pastor Ortwin Brand seinen Segen aussprechen. Jugendliche erinnern an das Leid von Kindern in Krisengebieten und legen Rosen ab. Zudem spielt die Gruppe Saxo Fresh.

In Velber treffen sich die Teilnehmer um 10 Uhr zu einem Gottesdienst, um 11.15 Uhr findet die Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem Friedhof Velber statt. Begleitet wird die Feier vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr.

Von Linda Tonn