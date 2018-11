Seelze

Kurz vor Weihnachten verpackt der Ortsverband der Grünen Seelze eine politische Forderung in einen Wunschzettel. Doch der Inhalt ist ernst gemeint: Die Politiker wünschen sich eine Elektro-Tankstelle, um elektrisch betriebene Fahrzeuge mit Strom aufladen zu können. Alle drei grünen Ratsherren würden inzwischen elektrisch fahren, aber tanken könnten sie in Seelze nur zu Hause, heißt es in der Mitteilung. Allerdings seien sie auch nicht die einzigen Halter eines Elektrofahrzeugs in Seelze. Auch die Stadtverwaltung ist auf dem Betriebshof seit Oktober vergangenen Jahres mit einem Elektroauto unterwegs. Schon damals hatte die Stadtverwaltung angekündigt, nach öffentlichen Ladestationen zu suchen. „Warum gibt es immer noch keine Steckdose für Autos“, fragen die Grünen. Sie haben angekündigt, alle weiteren Gedanken für die Zukunft in Seelze in ihrem Weihnachtsbrief 2018 zu formulieren. ton

Von Linda Tonn