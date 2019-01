Dedensen

Der Förderverein der Kita Buddelburg organisiert am Sonnabend, 23. Februar, in den Räumen des Kindergartens, Altes Dorf 60, einen Listenbasar mit Angeboten rund ums Kind. Von 14 bis 15.30 Uhr können gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung in den Größen 50 bis 182 nach Größen sortiert, Umstandsmode, Spielzeug, Bücher für kleine und große Kinder, Baby- und Kinderartikel gekauft und verkauft werden. Schwangere und Eltern mit Babys können schon ab 13 Uhr stöbern.

In einer Kaffeestube werden, Kaffee und Tee, kalte Getränke und selbstgemachter Kuchen angeboten. Interessierte können sich ab sofort per E-Mail an basarteam.dedensen@web.de um eine Verkäufernummer bewerben.

Von Linda Tonn