Seelze/Letter

Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam in die noch im Umbau befindlichen neuen Räume des Heimatmuseums im Alten Krug an der Hannoverschen Straße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, wurde aus den leerstehenden Räumen nichts entwendet. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Das Museum zieht im Sommer von seinem bisherigen Standort an der Straße Im Sande in Letter in die deutlich größeren Räumlichkeiten in Seelzes Stadtzentrum um. Die Neueröffnung ist für den Regionsentdeckertag am Sonntag, 9. September, geplant.

Außerdem haben Autoknacker zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen einen an der Porschestraße 5 in Letter abgestellten VW Golf aufgebrochen. Aus dem Wagen wurden beide Airbags entwendet. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf etwa 2000 Euro.

In beiden Fällen hoffen die Beamten auf Zeugen, die das Polizeikommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner