Dedensen/Gümmer

Einbrecher haben am Mittwoch zwischen 9 und 14 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Bahnhof in Dedensen zu gelangen. Wie die Polizei mitteilte, schafften es die Unbekannten aber nicht, in das Haus einzudringen. Ein weiterer Einbruchsversuch scheiterte am Mittwoch zwischen 5.30 und 16 Uhr an einem Haus an der Straße Gümmerdamm in Gümmer. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner