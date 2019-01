Seelze

Ein kühles Wochenende steht vor der Tür. Zeit für die Brettspieler sich für das große Qualifikationsturnier aufzuwärmen, bei dem sich die Anwärter auf die Weltmeisterschaft in Letter messen werden. Auch die Musiker halten ihre Instrumente warm – in den kommenden Tagen erwartet die Seelzer Klassik für Neulinge und ein Konzert vom Modern Sound(s) Orchestra.

Sonnabend: Modern Sound(s) Orchestra spielt im Forum

Das Modern Sound(s) Orchestra des Jugendblasorchesters spielt am Sonnabend, 26. Januar, um 18 Uhr das traditionelle Neujahrskonzert im Neuen Forum im Schulzentrum an der Grand-Couronne-Allee.

Sonnabend: Musik für Klassik-Neulinge

Ein Konzert für Klassik-Neulinge: Der Freundeskreis Musik in St. Michael eröffnet seine neue Konzertreihe „Raritäten für Cello und Klavier“ am Sonnabend, 26. Januar, um 17 Uhr in der St.-Michael-Kirche, Im Sande 21.

Sonnabend: Brettspieler messen sich im Turnier

Die Letteraner Brettspieler messen sich am Sonnabend, 26. Januar, ab 15 Uhr im Kursana Domizil, Brandenburger Straße 1 –3, in einem Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft. Gäste und Spieler können sich mit Kaffee und Kuchen stärken.

Sonnabend: SG Letter sucht Minimeister

Tischtennis-Minimeister gesucht: Am Sonnabend, 26. Januar, wird ab 14 Uhr in der Turnhalle des Georg-Büchner-Gymnasiums in Letter der Ortsentscheid ausgetragen. Mitmachen können alle tischtennisbegeisterten Kinder bis zwölf Jahren.

Sonnabend: DLRG trifft sich zum Grünkohlessen

Die DLRG-Ortsgruppe Seelze trifft sich am Sonnabend, 26. Januar, um 17 Uhr im Restaurant Bürgerstuben an der Marienwerderallee. Es gibt Grünkohl mit Kassler und Bregenwurst. Essen nach Karte sei aber auch möglich, teilt Seelzes DLRG-Sprecher Wolfgang Goerges mit.

Sonntag: Heimatmuseum zeigt Ausstellung

„Schule im Wandel der Jahrhunderte“ heißt die Sonderausstellung, die am Sonntag, 27. Januar, von 14.30 bis 17.30 Uhr im Heimatmuseum, Hannoversche Straße 15, zu sehen ist.

Von Joanna von Graefe