Gümmer

Beim Kinderbasar im Bürgerhaus Gümmer, Westerfeldweg, gibt es am Sonntag, 24. Februar, alles rund ums Kind. In der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr kann an mehr als 40 Verkaufsständen gestöbert werden. Der Einlass für Schwangere ist bereits ab 13.30 Uhr. Das Kuchenbüffet ist während der gesamten Zeit geöffnet. Außerdem werden – so lange der Vorrat reicht – Würstchen und Brötchen angeboten. Der Basar wird zugunsten des Kindergarten Gümmer ausgerichtet. Informationen und Tischvergabe hat Laura Seigwasser unter Telefon (0157) 32985003 oder nach einer E-Mail an basar@kiga-gümmer.de. ton

Von Linda Tonn