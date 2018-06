Letter

Wegen überhöhter Geschwindigkeit hat am Freitag gegen 2 Uhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der Klöcknerstraße in einem leichten Kurvenbereich kurz vor der Kanalbrücke die Kontrolle über sein Auto verloren, teilt die Polizei mit. Der BMW schleuderte in das dort vorhandene Gehweggeländer, das auf einer Länge von rund 15 Metern zerstört wurde. Der Hannoveraner blieb bei dem Unfall unverletzt. Den Schaden an seinem Fahrzeug und dem Geländer schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.

Von Thomas Tschörner