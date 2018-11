Letter

Zwei unbekannte Täter haben am Montag einem 42-jährigen Mann in Letter seinen Rucksack geklaut. Polizeiangaben zufolge wartete der Mann gegen 9.30 Uhr an der Bushaltestelle Lilienweg an der Lange-Feld-Straße. Einer der Täter sprach ihn an und fragte nach dem Fahrplan. Ein ebenfalls noch Unbekannter nutzte diese Ablenkung, um den auf der Bank abgestellten Rucksack zu entwenden. Laut Polizei flüchteten beide Täter fußläufig vom Tatort in Richtung Hannover. In dem sehr auffälligen neongrünen Rucksack befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld in Höhe von 300 Euro. Die Täter sind zwischen 16 und 18 Jahre alt, schlank und haben kurzrasierte dunkle Haare. Sie sind etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und laut der Beschreibung des Opfers ein gepflegtes Erscheinungsbild. Der Täter, der den Geschädigten ansprach, sprach akzentfreies Deutsch.

Beide Täter trugen sehr auffällige glänzende Bomberjacken. Eine Bomberjacke war neongelb, die andere neonorange. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

