Ronnenberg

Wer am Dienstag, 22. Januar, sein Auto anmelden möchte, wird in Ronnenberg am Nachmittag keinen Erfolg haben. Die Zulassungsstelle in der Hansastraße 38 schließt an diesem Tag wegen einer Fortbildungs-Veranstaltung bereits um 12 Uhr. Am Mittwoch, 23. Januar, ist die Einrichtung der Stadt dann wieder wie gewohnt in den Zeiten von 10.30 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Wer sein Auto am Dienstagnachmittag anmelden möchte, muss auf andere Zulassungsstellen ausweichen. Während die Behörde in Barsinghausen (Deisterplatz 2) ebenfalls bereits um 13 Uhr schließt, hat beispielsweise das Büro in Wunstorf (Südstraße 1) bis 18 Uhr geöffnet.

Von Björn Franz