Nachrichten Ronnenberg - Das wünschen sich die Ortsbürgermeister für 2019 Was wünschen sich die Ortsbürgermeister aus den Ronnenberger Stadtteilen für das Jahr 2019? Wir haben nachgefragt – und haben oft den Wunsch nach dem Ausbau der innerörtlichen Infrastruktur gehört.

Die Abrissarbeiten an den Gebäuden der ehemaligen Zuckerfabrik in Weetzen gehen zügig voran. In die Planungen für eine spätere Wohnbebauung sollen die Bürger nach Vorstellung des Ortsrates intensiv mit eingebunden werden. Quelle: Archiv (Uwe Kranz)