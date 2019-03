Ronnenberg

Wenn Adrian Anders und Chris Palmer gemeinsam als „Die Bösen Schwestern“ auftreten, ist es nicht so einfach, die freie Theatergruppe aus Hannover in eine bestimmte Schublade einzusortieren: „Es ist weder Comedy, noch Kabarett, noch Travestie oder Musical – obwohl von allem Elemente dabei sind“ – so beschreibt das Duo selbst sein Programm und die dazugehörigen Auftritte. Einen eigenen Eindruck können sich am Sonnabend, 23. März, Besucher in der Lütt Jever Scheune in Ronnenberg verschaffen. „Friede,Freude, Fegefeuer“ – unter diesem Motto erwartet das Publikum der skurrilen Schwestern witzige, intelligente und manchmal auch anrührende Geschichten mit viel Musik.

Die beiden Frauenfiguren Anita Palmerova und Magda Anderson von der Näh- und Singgruppe „Nähen für den Hunger“ sind seit vielen Jahren das Markenzeichen von Anders und Palmer. Eine Wandergitarre, ein Tamburin und eine obligatorische Flasche Eierlikör sind immer im Gepäck und ein Garant für gute Laune, wenn die schrägen Schwestern auftreten. Beim Auftritt in Ronnenberg will Magda ihrer besten Freundin Anita auf den rechten Weg helfen. Die eine ist Hausfrau und ihrem Pastor Engel katholisch ergeben, die andere hat mit Verderben, Tod und Teufel nicht viel am Hut. Da kippt sie sich lieber ein paar Likörchen, singt ein Lied und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein.

Auf dieser Grundlage erwartet das Publikum dann eine unterhaltsame Entwicklung: Auf Bruder Benedick, dessen frommen Vortrag die beiden Weiber künstlerisch begleiten sollen, warten sie erst einmal vergeblich. Denn der wartet am Flughafen händeringend auf sein Gepäck. Und die beiden Frauen vertreiben sich die Zeit mit frommen Liedern, viel Eierlikör, Sahnekuchen, erbaulichen Gesprächen, fliegenden Teekannen und blutenden Händen. Gemeinsam mit den Gemeindemitgliedern warten Magda „Matitschku“ Anderson und Anita Palmerova auf Pastor Engel, den falschen Bruder und das jüngste Gerücht. Die beiden Hauptakteure versprechen: „Wie immer wird es brachial, komisch, pädagogisch wertvoll und zutiefst anrührend.“

Der Auftritt beginnt um 20 Uhr in der Lütt Jever Scheune an der Straße Hinter dem Dorfe 12 in Ronnenberg. Der Eintritt kostet 18 Euro pro Person. Im Vorverkauf sind Tickets unter anderem in der Goldschmiede Wegner, Lange Reihe, in Ronnenberg erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.luettjeverscheune.de oder per E-Mail an info@luettjeverscheune.de.

Von Ingo Rodriguez