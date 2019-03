Ronnenberg

Drei Tage nach dem Fund von einem toten Mann und einer toten Frau in einem Einfamilienhaus am Bauernwiesenweg in Ronnenberg liegen der Polizei nun die Ergebnisse der Obduktion vor. Nach Angaben der Ermittler gibt es weiterhin keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder Fremdeinwirkung. Die Kriminalpolizei hatte bereits am Mittwoch in dem Wohnhaus des älteren Paares Spuren gesichert, um Hinweise auf mögliche Todesursachen zu erhalten. Anzeichen für einen Einbruch oder ein Abschiedsbrief wurden jedoch nicht gefunden. Nach Einschätzung der Polizei deutet derzeit alles auf zwei zeitnahe natürliche Todesursachen hin. Um zu klären, wie der Mann und die Frau ums Leben gekommen sind, stehen nun aber noch weiter führende toxikologische Untersuchungen an. So soll geklärt werden, ob das Paar möglicherweise wegen einer defekten Heizungsanlage lebensgefährlichen Abgasen oder anderen Giftstoffen ausgesetzt war.

Von Ingo Rodriguez