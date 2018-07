Ronnenberg

Drei Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Ronnenberg dürfen sich seit ein paar Tagen Verwaltungsfachwirtinnen nennen. Bürgermeisterin Stephanie Harms hat ihnen zur bestandenen Prüfung des Angestelltenlehrgangs II gratuliert. Die Verwaltungsfachangestellte Nele-Sofie Habermann hat den Lehrgang infolge einer internen Stellenausschreibung nach einem einjährigen Vollzeitlehrgang am Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Hannover abgeschlossen. Luisa Drax und Frau Bianca Ortmann absolvierten einen zweijährigen Lehrgang am NSI in Braunschweig aus Eigeninitiative heraus und größtenteils an den Wochenenden zusätzlich zu ihren Tätigkeiten in der Verwaltung.

Dieser Weiterbildungslehrgang, der die Mitarbeiterinnen nun für Tätigkeiten im sogenannten gehobenen Verwaltungsdienst qualifiziert, ist nur einer von vielen Weiterbildungsmöglichkeiten, die die Stadt Ronnenberg im Rahmen einer nachhaltigen Personalentwicklung anbietet. Neben den klassischen Weiterbildungslehrgängen „Angestelltenlehrgang I und II“ im Kernverwaltungsbereich hat die Stadtverwaltung in den vergangenen zwei Jahren auch für den stetig wachsenden Bereich der städtischen Kindertagesstätten ein Weiterbildungsangebot erarbeitet. So besteht derzeit bereits für die angestellten Frauen und Männer die Möglichkeit, sich nebenberuflich zum Sozialassistenten, zum Erzieher und zum Heilpädagogen weiterbilden zu lassen. Auch im Bereich des Baubetriebshofes hat mit Dirk Vetter bereits ein Mitarbeiter einen Lehrgang zum Baumaschinenmeister absolviert.

Die bestehenden Angebote sollen weiterhin kontinuierlich erweitert und auf die bestehenden Nachfragen und Bedürfnisse, zum Beispiel unter dem Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, angepasst werden. Auf diese Weise will sich die Stadt als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und jedem Mitarbeiter die Möglichkeit bieten, sich im Rahmen der bestehenden dienstlichen Möglichkeiten fort- und weiterzubilden.

Von Uwe Kranz