Empelde

Unbekannte Täter sind am Sonnabend in ein Mehrfamilienhaus in Empelde eingebrochen und haben mehrere Wohnungen durchwühlt. In der Zeit zwischen 13.30 und 16.40 Uhr hebelten sie nach Polizeiangaben die Eingangstüren von drei Wohnungen in einem Haus in der Straße Am Wischacker auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume, was die Täter dabei erbeutet haben, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bitten Zeugen, die am Sonnabendnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich umgehend bei der Polizei in Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Björn Franz