Weetzen

Ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Unfall auf der Bundesstraße 217 bei Weetzen schwere Beinverletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war er am Mittwoch gegen 11.05 Uhr von einem Lastwagen-Fahrer übersehen worden. Der Senior musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Abfahrt der B217 bei Weetzen wurde für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt, es kam dabei zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 44-jährige Fahrer des Lastwagens auf der Bundesstraße in Richtung Hannover unterwegs. Als er die Schnellstraße an der Abfahrt Weetzen verlassen und nach rechts in die Humboldtstraße abbiegen wollte, übersah er offenbar den von links kommenden Pedelec-Fahrer und kollidierte mit ihm. Der 71-Jährige wurde durch den Aufprall schwer an den Beinen verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst schätzt den entstandenen Schaden auf rund 3000 Euro.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Ronnenberg gibt es hier.

Von Björn Franz