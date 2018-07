Ronnenberg

Seit Montag, 9. Juli, vermisst Familie Höfgen ihren Stubentiger Lulu. Die Katze ist schwarz-weiß und gehört zur Rasse europäisch Kurzhaar. Lulu ist sieben Jahre alt, sehr zutraulich und ihr rechter Reißzahn schaut immer aus dem Maul. Zudem trägt Lulu einen Transponder. „Sie ist eigentlich eine reine Wohnungskatze“, sagt Cornelia Höfgen, die Lulu als sehr freundlich und verschmust beschreibt. Lulu ist am Montag aus der Wohnung der Familie, Hinter dem Dorfe, entwischt. Da Katzen oft versehentlich eingesperrt werden, bittet der Verein Tasso alle Anwohner darum, auch einen Blick in Garagen, Kellerräume und Gartenhäuser zu werfen. Höfgen vermutet, dass sich Lulu in der Gegend "Hinter dem Dorfe", Ihmer Tor und eventuell im ’Bereich des Dorfgemeinschaftshauses aufhalten könnte. Wer Lulu sieht, kann sich unter der (06190) 937300 an die 24-Stunden-Notrufnummer von Tasso wenden. Dabei sollte die Suchdienstnummer S2327322 angegeben werden.

Von Lisa Malecha