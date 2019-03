Nachrichten Ronnenberg - Im Ortskern eröffnet wieder ein Eiscafé Im Ortskern von Ronnenberg soll in etwa vier Wochen ein neues Eiscafé eröffnen. Dreieinhalb Jahre nach dem Abriss der alten Eisdiele geht damit ein sehnlicher Wunsch vieler Ronnenberger in Erfüllung.

Henrik Walde und Martina Walde-Bleck wollen in etwa vier Wochen an der Straße Lange Reihe in Ronnenberg ein neues Eiscafé eröffnen. Quelle: Ingo Rodriguez