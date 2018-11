Nachrichten Ronnenberg - Erster Bauabschnitt der B 65 freigegeben Fahrzeuge rollen wieder zwischen Empelde und Sieben Trappen. Zunächst noch Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Minden auf Höhe des Industriegebietes.

Bereits am Vormittag lief der Betrieb an der Kreuzung in Benthe wieder normal. Quelle: Uwe Kranz