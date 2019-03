Weetzen

Wenn man etwas bekommen möchte, muss man oft auch etwas hergeben. Im Fall der Zuckerfabrik in Weetzen dürfte das den Bewohnern des Stadtteils nicht so schwer fallen. Die Industrieruine wird seit dem Oktober vergangenen Jahres abgerissen, um auf der Fläche im Anschluss Wohnbebauung entstehen zu lassen, so ist zumindest die Planung der Stadtverwaltung – und die Hoffnung der meisten Bürger im Ort.

Toller Überblick aus der Luft

Wie viel von den Gebäuden der Zuckerfabrik gefallen sind, lässt sich am besten aus der Luft überblicken. Das hat sich auch Jonas Staszkiewicz gedacht und die hier zu bestaunenden Aufnahmen angefertigt. Die mit den Abbrucharbeiten beauftragte Firma Gryschka, deren Betriebsgelände sich unmittelbar auf der anderen Straßenseite befindet, hat bereits ganze Arbeit geleistet. Von mehreren Hallen auf der von der Humboldtstraße abgewandten Seite des Geländes sind bereits nur noch Schutthaufen übrig.

So sah die Zuckerfabrik im April 2018 von oben aus. Quelle: privat

Einer der beiden Schornsteine der Anlage steht indes völlig frei in der Landschaft, was in den sozialen Netzwerken bereits erste Stimmen laut werden ließ, dieses markantes Bauwerk als Erinnerung an die ehemals traditionsreiche Fabrik stehen zu lassen – ähnlich wie es auch auf dem Contigelände in Limmer der Fall war.

Der Schwierigste Teil der Arbeiten kommt noch

Der schwierigste Teil den Arbeitern aber noch bevor: Die drei großen Silos, die direkt an der Straße und wenige Meter entfernt von der Bahnlinie nach Hameln stehen, sollen Stück für Stück abgetragen. Das wird die Silhouette des Stadtteils aus Richtung Sorsum, Lemmie und Gehrden deutlich verändern. Bis zum Sommer sollen die Abrissarbeiten abgeschlossen sein, hatte Peter Gryschka im vergangenen Herbst prognostiziert.

Die Fläche der ehemaligen Zuckerfabrik ist Teil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK), an dem sich die Stadt Ronnenberg mit Blick auf die Umgestaltung des Ortsbildes sowie bei der Schaffung von Bau- und Gewerbegebieten orientiert. In Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro plan zwei hatte die Verwaltung bereits einen Rahmenplan für eine Wohnbebauung für bis zu 600 Menschen erstellt. Auch der Investor will allen Anschein nach diesen Weg mitgehen. Für die Erstellung der endgültigen Pläne hatte die Stadt allerdings auch noch eine ausführliche Beteiligung der Öffentlichkeit angekündigt.

Das Luftbild zeigt den aktuellen Stand der Abrissarbeiten. Quelle: privat

In der Zwischenzeit können Passanten und Passagiere der Deutschen Bahn fast täglich verfolgen, wie sich das Aussehen Weetzens durch den Fortschritt der Bagger verändert, bis die Zuckerfabrik endgültig Ronnenberger Industriegeschichte ist.

Von Uwe Kranz