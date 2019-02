Empelde

Unbekannte sind am Sonnabend in eine Laube in der Gartenkolonie an der Nenndorfer Straße eingebrochen. Sie stahlen einen neuwertigen Rasenmäher, teilt die Polizei in Ronnenberg mit. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Die melden sich unter Telefon (05109) 5170.

Von Gerko Naumann