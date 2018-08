Nachrichten Ronnenberg - Ausschuss zufrieden über Quartiersplatz Wie steht es um markante Punkte und Projekte im Ronnenberger Stadtgebiet? Der Fachausschuss des Rates hat sich während einer Bereisung vor Ort ein Bild vom Sachstand gemacht.

Der Fachausschuss informiert sich am Juz in Empelde über die Lage am Park und Ride-Platz. Quelle: Uwe Kranz