Ronnenberg

Langsam wird die Zeit knapp. Bislang sind bereits zahlreiche Kandidaten-Vorschläge für die Wahl der Sportler des Jahres in Ronnenberg eingegangen. Doch noch ist die Tür auf, erklärt Sven Meier, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Ronnenberger Sportvereine. Noch bis zum Ende dieser Woche werden Vorschläge für die Wahl angenommen, bei der Anfang November die Sieger in den vier Kategorien bei einer großen Feier geehrt werden: Dann wird es nach fünf Jahren Pause wieder eine Sportlerin und einen Sportler des Jahres geben, dazu jeweils die Mannschaften des Jahres bei den Erwachsenen und Jugendlichen.

„Wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen Resonanz“, verrät Meier – das gelte sowohl für die Anzahl der Meldungen als auch für die erbrachten Leistungen der Sportler. Geehrt werden können bei der Wahl aber nicht nur Aktive, die Mitglied in einem der insgesamt 14 Sportvereinen des Stadtgebietes sind, sondern auch Ronnenberger, die in einem auswärtigen Club ihrem Sport nachgehen. Einzige Bedingung für ihre Wahl ist, dass sie mindestens eines der geforderten Leistungskriterien erfüllt haben: Teilnahme an Europa- oder Weltmeisterschaften beziehungsweise Olympischen Spielen, Platz eins bis fünf bei deutschen Meisterschaften, Platz eins bis drei bei Landesmeisterschaften oder Norddeutschen Meisterschaften sowie Siege bei Bezirks- oder Kreismeisterschaften.

Noch bis zum Sonntag, 19. August, können Vereine des Stadtgebietes, aber auch jeder Ronnenberger Bürger Kandidaten-Vorschläge per E-Mail an meier@ronnenberger-sportvereine.de oder hueper@ronnenberger-sportvereine.de schicken. Dann wird eine Jury die Vorauswahl treffen, ehe von Mitte September an die Leser der Lokalausgabe von Hannoverscher Allgemeiner Zeitung und Neuer Presse am Zug sind: Sie wählen bei einer Online-Abstimmung ihre Sportler des Jahres 2018.

Von Björn Franz