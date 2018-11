Empelde

Autofahrer können aufatmen: Die Sperrung der Bundesstraße 65 zwischen Empelde und Benthe wird am heutigen Mittwoch um 12 Uhr offiziell aufgehoben. In Richtung Hannover ist die Teilstrecke schon längere Zeit frei. Auch in Richtung Minden soll der Verkehr dann wieder bis Sieben Trappen rollen. Eine Umleitung ist noch um Everloh herum über Gehrden erforderlich aber wesentlich kürzer als zuvor.

Behinderungen gibt es allerdings in Richtung Minden im Bereich der Abfahrt Empelde Industriegebiet. Dort hat eine Firma im Auftrag der Straßenmeisterei mit Grünpflegearbeiten begonnen. Dazu wird tagsüber jeweils ein Fahrstreifen gesperrt.

Von Uwe Kranz