Nachrichten Pattensen - Ein Waldkindergarten für Pattensen? Ratsherr Uwe Hammerschmidt (Bündnisgrüne) hat die Gründung eines Waldkindergartens in Pattensen angeregt. Damit könne die Stadt um einen „interessanten Aspekt“ erweitert werden, sagt er.

Die Bündnisgrünne regen die Gründung eines Waldkindergartens in Pattensen an. Das Bild zeigt den Waldkindergarten in Hemmingen. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)